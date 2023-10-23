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09:09, 23 октября 2023Мир

Израиль дал обещание по поставкам гумпомощи Газе

Politico: Нетаньяху заверил Байдена, что разрешит поставлять гумпомощь в Газу

Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил президента США Джо Байдена, что разрешит заинтересованным сторонам поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, пообещав не перекрывать поток. Об этом со ссылкой на представителей Белого дома сообщает Politico.

Во время разговора Байден «приветствовал первые два конвоя гуманитарной помощи в сектор Газа после атаки ХАМАС 7 октября, которые уже пересекли границу и распределяются среди нуждающихся палестинцев». «Лидеры подтвердили, что теперь поток этой критически важной помощи в Газу будет продолжаться», — говорится в сообщении источника.

О том, что в сектор Газа из Египта въехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью, сообщалось 22 октября. Перед въездом они были проверены с египетской стороны.

Первая колонна с гуманитарной помощью из 20 грузовиков въехала в Газу 21 октября, после чего Египет вновь закрыл КПП «Рафах». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил это бомбардировками Израиля.

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      Виктория Кондратьева
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