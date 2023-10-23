Комитет Госдумы одобрил поправки о выборах президента при военном положении

Комитет Госдумы одобрил поправки о президентских выборах при военном положении

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, согласно которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России наделяется полномочиями по установлению особенностей подготовки и проведения выборов президента во время действия на части территории страны военного положения. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает ТАСС.

Данная поправка была одобрена ко второму чтению законопроекта об уточнении положений закона о выборах президента России.

Также поправка предполагает, что, если военное положение действует на части территории страны, выборы президента здесь могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которая детализирует особенности проведения голосования при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.