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10:28, 23 октября 2023Силовые структуры

Россиянин отомстил работнику автомастерской четырьмя выстрелами в грудь

Житель Канска получил 10 лет колонии за убийство работника автомастерской

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Канский городской суд приговорил к 10 годам и одному месяцу лишения свободы 32-летнего местного жителя, лишившего жизни 50-летнего работника автомастерской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Из материалов дела следует, что в апреле 2022 года между мужчинами произошел конфликт. Фигурант дела, вооруженный охотничьим ружьем 12-го калибра, приехал на станцию техобслуживания (СТО). В ходе словесной перепалки он выстрелил четыре раза в грудь ремонтнику, а затем вызвал друга, чтобы тот помог ему избавиться от тела.

Они вывезли его за город и хотели сжечь, однако фигурант дела решил вернуться на СТО за горючей жидкостью. Там его уже поджидали полицейские.

В ходе следствия и суда мужчина отказался признать свою вину. Он утверждал, что защищался.
 

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      Любовь Ширижик
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