Журналистку сочли притворщицей из-за репортажа об обстрелах в Израиле

Журналистку Чиляку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстрелах Израиля

Журналистку румынского телеканала Digi24 Кристину Чиляку высмеяли в сети и обвинили в притворстве после ее репортажа об обстрелах в Израиле. Отрывок из эфира опубликовало румынское издание Aktual24.

В репортаже из Тель-Авива Чиляку лежала на земле и рассказывала об обстрелах Израиля. Сотрудница канала заявила, что взрывы прозвучали недалеко от места, где она находилась. «Никогда не знаешь точно, когда прекратятся бомбежки», — привело ее слова Aktual24. При этом на заднем плане было заметно, как по улице спокойно ходят люди. Мимо лежащей на земле журналистки также проехало двое велосипедистов.

Видео стало вирусным в соцсети X. Многие пользователи обратили внимание на поведение случайных прохожих в репортаже и сочли, что Чиляку солгала об обстрелах или же преувеличила степень опасности. «Она лгунья», «Сегодня уроки актерского мастерства — главное требование для того, чтобы стать тележурналистом», «Ей стоит поискать себе работу в Голливуде», «Дайте ей Оскар», — поиронизировали они над журналисткой.

Чиляку прокомментировала критику из-за репортажа на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сотрудница канала заверила, что в прямой эфир действительно попала атака на Израиль. Она порекомендовала сомневающимся в ее словах ознакомиться с новостями Digi24.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил о ранении своих сотрудников, попавших под израильский обстрел в Ливане. Уточнялось, что сотрудника Reuters, также оказавшегося под обстрелом, спасти не удалось.