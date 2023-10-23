Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:17, 23 октября 2023Интернет и СМИ

Журналистку сочли притворщицей из-за репортажа об обстрелах в Израиле

Журналистку Чиляку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстрелах Израиля

Журналистку румынского телеканала Digi24 Кристину Чиляку высмеяли в сети и обвинили в притворстве после ее репортажа об обстрелах в Израиле. Отрывок из эфира опубликовало румынское издание Aktual24.

В репортаже из Тель-Авива Чиляку лежала на земле и рассказывала об обстрелах Израиля. Сотрудница канала заявила, что взрывы прозвучали недалеко от места, где она находилась. «Никогда не знаешь точно, когда прекратятся бомбежки», — привело ее слова Aktual24. При этом на заднем плане было заметно, как по улице спокойно ходят люди. Мимо лежащей на земле журналистки также проехало двое велосипедистов.

Видео стало вирусным в соцсети X. Многие пользователи обратили внимание на поведение случайных прохожих в репортаже и сочли, что Чиляку солгала об обстрелах или же преувеличила степень опасности. «Она лгунья», «Сегодня уроки актерского мастерства — главное требование для того, чтобы стать тележурналистом», «Ей стоит поискать себе работу в Голливуде», «Дайте ей Оскар», — поиронизировали они над журналисткой.

Материалы по теме:
500 километров под землей. Зачем ХАМАС построило под Газой секретный город и как его собирается штурмовать армия Израиля?
500 километров под землей.Зачем ХАМАС построило под Газой секретный город и как его собирается штурмовать армия Израиля?
22 октября 2023
«С арабами сходились в рукопашной» Россиянин — о службе в ЦАХАЛ, работе в спецслужбах Израиля и тайнах вторжения ХАМАС
«С арабами сходились в рукопашной»Россиянин — о службе в ЦАХАЛ, работе в спецслужбах Израиля и тайнах вторжения ХАМАС
Сегодня

Чиляку прокомментировала критику из-за репортажа на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сотрудница канала заверила, что в прямой эфир действительно попала атака на Израиль. Она порекомендовала сомневающимся в ее словах ознакомиться с новостями Digi24.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил о ранении своих сотрудников, попавших под израильский обстрел в Ливане. Уточнялось, что сотрудника Reuters, также оказавшегося под обстрелом, спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

      Чернокожего херсонского добровольца приняли за вторжение НАТО

      Украина получила девятый транш помощи от Евросоюза

      Назван способ сэкономить миллионы при покупке квартиры

      Отделочные материалы в России подорожали

      Комиссия сочла игрой избиение российским кадетом одноклассника

      Лисовец назвал тренды в одежде на осень и зиму

      Севший в шторм пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и увяз в грязи

      Глава МИД Израиля выступит в ООН с родственниками заложников ХАМАС

      В Британии оценили отношение Байдена к мировому влиянию Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости