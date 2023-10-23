Лидеры ЕС решили поддержать призыв ООН к гуманитарной паузе в секторе Газа

Bloomberg: лидеры ЕС готовят документ в поддержку гуманитарной паузы в Газе

Лидеры Европейского союза (ЕС) готовят документ в поддержку призыва ООН к гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что документ, который также призывает к немедленному и безоговорочному освобождению ХАМАС заложников, все еще может измениться до того, как его подпишут правительства стран-членов ЕС.

Согласно проекту документа, члены ЕС подчеркнут необходимость избегать региональной эскалации и привлекать региональных партнеров.

Ранее внешнеполитическая команда дипломатов Евросоюза обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в предвзятости к конфликту Израиля и палестинской группировки ХАМАС. По словам авторов открытого обращения, они «обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух сторон со стороны Еврокомиссии»