Ливан высказался о возможной войне с Израилем

Министр информации Ливана Макари: правительство не хочет войны с Израилем

Ливан не хочет вести войну против Израиля. Так о возможном военном конфликте между двумя странами высказался в интервью РИА Новости министр информации арабской страны Зияд Макари.

«Правительство Ливана не хочет войны. Если, не дай Бог, это произойдет, мы будем с этим работать», — заявил министр. По его словам, израильские деятели постоянно выступают с угрозами в отношении Ливана, в том числе обещая вернуть страну «в каменный век».

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил Ливан, что активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям.

По словам политика, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще «соскучится по Второй ливанской войне и совершит ошибку всей своей жизни».