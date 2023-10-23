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12:14, 23 октября 2023Мир

МИД призвал Запад «проявить прыть» в расследовании подрыва «Северного потока»

Замглавы МИД РФ призвал Запад быстрее расследовать подрыв «Северного потока»
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Западу стоило бы «проявить прыть» при расследовании подрыва газопровода «Северный поток», а не Balticconnector. К этому призвал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

Он сказал, что прыть, которую проявляет Запад в расследовании инцидента на газопроводе Balticconnector, лучше «проявить» при расследовании подрыва «Северных потоков».

Грушко также напомнил, что в немецких СМИ обсуждается причастность Киева к подрыву «Северного потоков». В этом случае, отметил он, «должна быть прекращена любая помощь и содействие Украине».

8 октября из-за утечки газа перекрыли газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Позже в Хельсинки сообщили, что причиной аварии стало внешнее воздействие.

После этого в Латвии призвали закрыть для России Балтийское море в случае, если обнаружатся доказательства причастности к аварии Москвы.

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      Александр Слабиев
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