Американская манекенщица Девон Виндзор поделилась с фанатами видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

29-летняя модель Victoria's Secret показала тело в купальнике оранжевого цвета с золотистой отделкой. На размещенных кадрах знаменитость позировала перед камерой с распущенными волосами, отказавшись от макияжа. Кроме того, она надела полосатую рубашку и ожерелье из ракушек. Свой образ она дополнила винтажными солнцезащитными очками и сумкой Prada.

«В Майами всегда лето!» — подписала свой пост Виндзор.

Ранее в октябре британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде бренда Louis Vuitton для ноябрьского номера корейской версии журнала Vogue. 53-летняя манекенщица предстала перед камерой в полупрозрачном боди с декором в виде металлических колец на груди, которую частично прикрывали ее распущенные волосы.