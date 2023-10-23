Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:03, 23 октября 2023Ценности

Модель Victoria's Secret показала тело в купальнике

Кадр: @devwindsor

Американская манекенщица Девон Виндзор поделилась с фанатами видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

29-летняя модель Victoria's Secret показала тело в купальнике оранжевого цвета с золотистой отделкой. На размещенных кадрах знаменитость позировала перед камерой с распущенными волосами, отказавшись от макияжа. Кроме того, она надела полосатую рубашку и ожерелье из ракушек. Свой образ она дополнила винтажными солнцезащитными очками и сумкой Prada.

«В Майами всегда лето!» — подписала свой пост Виндзор.

Ранее в октябре британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде бренда Louis Vuitton для ноябрьского номера корейской версии журнала Vogue. 53-летняя манекенщица предстала перед камерой в полупрозрачном боди с декором в виде металлических колец на груди, которую частично прикрывали ее распущенные волосы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

      Модель Victoria's Secret показала тело в купальнике

      В Боливии предложили объявить Израиль террористическим государством

      Названы главные места индийских вечеринок в Москве

      Израиль потребовал от ООН проверять грузы для Газы

      Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

      ЦАХАЛ ударил по мечети и жилым домам в Газе

      В Израиле решили ликвидировать оказавшееся бесполезным министерство

      Завершилось голосование на выборах президента Аргентины

      Суд в Ираке заочно приговорил дочь Хусейна к 7 годам тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости