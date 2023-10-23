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16:00, 23 октября 2023Среда обитания

Муратов захотел спрятать квартиру в США

Журналист Муратов захотел спрятать квартиру в Нью-Йорке и переписал ее на жену
Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский журналист Дмитрий Муратов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) захотел спрятать квартиру в США. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речи идет о квартире в центре Нью-Йорка. Объект площадью 73 квадратных метра с видом на Бруклинский мост располагается в 10 минутах от знаменитого Центрального парка. Муратов приобрел жилье в декабре 2019 года за 875 тысяч долларов.

По данным канала, теперь жилье официально не принадлежит журналисту. Муратов переписал квартиру на жену Ирину Столярову и младшую дочь Анну. При этом сам журналист прежде утверждал, что не владеет недвижимостью за границей.

Ранее в октябре Муратов подал к Минюсту иск, в котором потребовал признать решение о внесении его в реестр иноагентов незаконным и снять с него соответствующий статус. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

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      Александра Качан
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