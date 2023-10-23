Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 23 октября 2023Бывший СССР

На Украине поддержали введение множественного гражданства

Глава МИД Украины Кулеба поддержал введение множественного гражданства

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал введение множественного гражданства в стране. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил необходимость сохранить связь украинских беженцев с родиной. По словам министра, это вопрос о будущем Украины и «украинства». «Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство», — объяснил Кулеба.

Глава МИД убежден, что ввести множественное гражданство нужно, хотя на Украине давно идет непростая дискуссия на эту тему. Начинать процесс введения, по его мнению, нужно с дружественных государств-союзников.

Ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила девятый транш помощи от Евросоюза (ЕС) в размере 1,5 миллиарда евро. По его словам, Киев совместно с Еврокомиссией работает над программой Ukraine Facility, которая предполагает получение помощи в размере 50 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Назван занявший место IKEA магазин

      Ливан высказался о возможной войне с Израилем

      В Евросоюзе заговорили об усталости от конфликта на Украине

      В России озаботились коротким сроком жизни малых компаний

      Стало известно о непринятии ЦРУ некоторых методов СБУ

      Муратов захотел спрятать квартиру в США

      Боец «Азова» предстанет перед судом за расстрел четверых взрослых и ребенка

      В США заявили об ответственности Зеленского за все крупные операции спецслужб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости