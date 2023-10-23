На Украине поддержали введение множественного гражданства

Глава МИД Украины Кулеба поддержал введение множественного гражданства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал введение множественного гражданства в стране. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил необходимость сохранить связь украинских беженцев с родиной. По словам министра, это вопрос о будущем Украины и «украинства». «Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство», — объяснил Кулеба.

Глава МИД убежден, что ввести множественное гражданство нужно, хотя на Украине давно идет непростая дискуссия на эту тему. Начинать процесс введения, по его мнению, нужно с дружественных государств-союзников.

Ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила девятый транш помощи от Евросоюза (ЕС) в размере 1,5 миллиарда евро. По его словам, Киев совместно с Еврокомиссией работает над программой Ukraine Facility, которая предполагает получение помощи в размере 50 миллиардов евро.