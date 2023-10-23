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13:27, 23 октября 2023Бывший СССР

Украина получила девятый транш помощи от Евросоюза

Шмыгаль: Киев получил от ЕС девятый транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина получила девятый транш помощи от Евросоюза (ЕС) в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

«В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро — это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой», — написал глава правительства.

По его словам, Киев совместно с Еврокомиссией работает над программой Ukraine Facility, которая предполагает получение помощи в размере 50 миллиардов евро. «Рассчитываем в следующем году получить из них 18 миллиардов», — заключил Шмыгаль.

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