На Украине сообщили о повреждении теплоэлектростанции
В ДТЭК сообщили о повреждении теплоэлектростанции на Украине
Украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о повреждении теплоэлектростанции в результате обстрела. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий», — сообщили в ДТЭК.
По данным компании, обошлось без пострадавших. Расположение теплоэлектростанции не уточняется.
Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По данным местных властей, было зафиксировано попадание снаряда в инженерное сооружение.