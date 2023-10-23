На Украине сообщили о повреждении теплоэлектростанции

В ДТЭК сообщили о повреждении теплоэлектростанции на Украине

Украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о повреждении теплоэлектростанции в результате обстрела. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий», — сообщили в ДТЭК.

По данным компании, обошлось без пострадавших. Расположение теплоэлектростанции не уточняется.

Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По данным местных властей, было зафиксировано попадание снаряда в инженерное сооружение.