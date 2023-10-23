На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По словам главы ОВА, было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение в Херсонском районе.

Ранее в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу — в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.