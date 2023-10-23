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08:35, 23 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По словам главы ОВА, было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение в Херсонском районе.

Ранее в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу — в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

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      Алевтина Запольская
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