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18:09, 23 октября 2023Россия

Названа дата II чтения поправок о президентских выборах при военном положении

ГД проведет II чтение ЗП о выборах президента при военном положении 24 октября

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Второе чтение законопроекта, вносящего поправки в правила проведения президентских выборов при военном положении на части территории страны, состоится в Государственной Думе во вторник, 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты.

Ранее 23 октября сообщалось, что комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, согласно которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России наделяется полномочиями по установлению особенностей подготовки и проведения выборов президента во время действия на части территории страны военного положения.

Следующие выборы президента России по закону должны пройти через шесть лет после предыдущих, в том же месяце, то есть в марте 2024 года. Совет Федерации обязан принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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      Игорь Дмитров
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