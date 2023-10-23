Не стало самой старой собаки в мире

Книга рекордов Гиннесса: самый старый пес в мире из Португалии умер в 31 год

Пес породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который был признан самой старой собакой в мире Книгой рекордов Гиннесса, не дожил до 32-го дня рождения. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Боби прожил 31 год и 165 дней. Все это время он провел в семье Коста, в португальской деревне Конкейрос, недалеко от города Лейрия. Его не стало 21 октября, первой об этом сообщила ветеринар Карен Бекер, которая несколько раз встречала Боби и осматривала его, когда он был уже в почтенном возрасте. Бекер попрощалась с Боби на своей странице в социальных сетях.

Прошлой ночью этот хороший мальчик обрел крылья. Несмотря на то что он пережил всех собак в истории, его 11 478 дней на Земле никогда не станут достаточным временем для тех, кто его любил. Благослови тебя Господь, Боби... ты научил мир всему, чему мог научить Карен Бекер ветеринар, лечившая Боби

Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала Боби как самого старого пса в истории 2 февраля 2023 года. Он родился в 1992 году.

Хозяин собаки 38-летний Леонель Коста в мае устроил вечеринку по случаю 31-го дня рождения питомца. Праздник посетили более 100 гостей, среди которых были и поклонники Боби из других стран.

По словам Косты, у него уже было несколько собак-долгожителей, но Боби — единственный в своем роде. Пса никогда не держали на цепи, поэтому он часто гулял по соседним фермам и лесам и общался с другими животными. Постарев, Боби стал менее активным. Из-за трудностей с передвижением последние годы он почти все время проводил на заднем дворе дома с четырьмя домашними кошками.

Коста отмечал, что Боби никогда не страдал от серьезных проблем со здоровьем. Лишь в 2018 году собака попала в ветеринарную клинику, когда потеряла сознание из-за затрудненного дыхания. «Боби особенный. Глядя на него, я вспоминаю членов своей семьи, многих из которых, к сожалению, уже нет в живых: моего отца, брата, моих бабушек и дедушек», — рассказывал Коста в мае.

Ранее обитающую в большом аквариуме в Сан-Франциско рыбу назвали самой старой в мире из всех живущих в неволе. Рыба рогозуб, или баррамунда, по имени Мафусаил живет в Steinhart Aquarium в Калифорнии с 1938 года, специалисты оценивают ее возраст в промежутке от 92 до 101 года и полагают, что это самка.