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08:15, 23 октября 2023Россия

Автомобилистам разрешили устанавливать нестандартные номера

«Ъ»: автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автомобилистам разрешили устанавливать спереди машины квадратные номера. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Росстандарт внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Поясняется, что с 2020 года квадратные автономера можно было ставить только сзади автомобиля в штатные заводские крепления, а за установку такого регистрационного знака спереди полагался штраф в размере 500 рублей.

Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей несколько лет были вынуждены пользоваться двумя комплектами номеров либо использовать стандартные прямоугольные через прокладки. Теперь же власти обратили внимание на проблему и решили изменить нормативную документацию.

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