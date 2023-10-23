Одна деталь на новом видео Виктории Бони в купальнике возмутила фанатов

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась новым видео в откровенном виде и возмутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя инфлюэнсерша была запечатлена во время прогулки по пляжу. На размещенных кадрах знаменитость предстала перед камерой в раздельном купальнике розового цвета, панаме и солнцезащитных очках в массивной оправе.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Бони, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Думаете, что сделанная попа — это красиво? До операций вы были лучше!», «Пахать в спортзале надо, а не импланты вставлять», «Импланты очень заметны. Остановитесь! Это выглядит неестественно», «Что-то сзади все колышется и по бокам какие-то изгибы и впадины», «Всегда была красивой и стройной девушкой. Зря эти изменения. Хотя, видимо, это единственный способ заработать на красивую жизнь», — высказывались они.

В сентябре Виктория Боня раскрыла секрет идеальной кожи. Звезда призналась, что с ее лица исчезла пигментация, а также шрам, полученный в детстве. По словам инфлюэнсерши, достичь такого эффекта ей помогла лазерная процедура.