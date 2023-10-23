Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:43, 23 октября 2023Ценности

Одна деталь на новом видео Виктории Бони в купальнике возмутила фанатов

Виктория Боня

Виктория Боня. Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась новым видео в откровенном виде и возмутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя инфлюэнсерша была запечатлена во время прогулки по пляжу. На размещенных кадрах знаменитость предстала перед камерой в раздельном купальнике розового цвета, панаме и солнцезащитных очках в массивной оправе.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Бони, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Думаете, что сделанная попа — это красиво? До операций вы были лучше!», «Пахать в спортзале надо, а не импланты вставлять», «Импланты очень заметны. Остановитесь! Это выглядит неестественно», «Что-то сзади все колышется и по бокам какие-то изгибы и впадины», «Всегда была красивой и стройной девушкой. Зря эти изменения. Хотя, видимо, это единственный способ заработать на красивую жизнь», — высказывались они.

В сентябре Виктория Боня раскрыла секрет идеальной кожи. Звезда призналась, что с ее лица исчезла пигментация, а также шрам, полученный в детстве. По словам инфлюэнсерши, достичь такого эффекта ей помогла лазерная процедура.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

      Назван способ понравиться арендодателю

      Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

      В России собрались запретить поставки рыбы с Фарер

      Россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов

      Депутата Госдумы призвали проверить за слова об уничтожении 20 процентов россиян

      Генпрокуратура проверит слова уволенного из шоу Соловьева политолога о Захаровой

      В России назвали ошибкой одобрение Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

      Одна деталь на новом видео Виктории Бони в купальнике возмутила фанатов

      Администрация Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости