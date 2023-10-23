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16:44, 23 октября 2023Экономика

Отказ от плавающих ставок для бизнеса назвали фатальной угрозой банкам

ЦБ РФ: отказ от плавающих ставок по кредитам для бизнеса может навредить банкам

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нужно принять сбалансированное решение по вопросу о плавающих ставках по кредитам, поскольку отказ от них в отношении бизнеса в условиях неустойчивых темпов инфляции может привести к фатальным последствиям для российских банков, заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин. Его слова приводит ТАСС.

На слушаниях в Госдуме он объяснил, что, даже если речь идет о малом бизнесе пересмотр ставок в соответствии с условиями договора обычно является неприятностью, но не более того, а вот банки, у которых «значительная часть кредитного портфеля по фиксированной ставке <...> действительно могут обанкротиться» из-за колебаний процентов.

В связи с этим Тулин призвал защитить от них наиболее уязвимые категории заемщиков и не навредить при этом экономике. Первый зампред ЦБ напомнил, что сейчас в Госдуме находится законопроект, который предусматривает ограничение колебаний плавающей ставки по кредитам для субъектов микробизнеса.

Плавающей называют процентную ставку по кредитам, размер которой не зафиксирован, а рассчитывается по формуле, определенной договором. Как правило, она привязывается к ставкам на межбанковском рынке. В зависимости от условий договора ставка может пересматриваться как ежедневно, так и в другие согласованные сроки, например ежемесячно. В основном банки выдают кредиты с такой ставкой юридическим лицам.

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      Дмитрий Воронин
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