Отказ от плавающих ставок для бизнеса назвали фатальной угрозой банкам

ЦБ РФ: отказ от плавающих ставок по кредитам для бизнеса может навредить банкам

Нужно принять сбалансированное решение по вопросу о плавающих ставках по кредитам, поскольку отказ от них в отношении бизнеса в условиях неустойчивых темпов инфляции может привести к фатальным последствиям для российских банков, заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин. Его слова приводит ТАСС.

На слушаниях в Госдуме он объяснил, что, даже если речь идет о малом бизнесе пересмотр ставок в соответствии с условиями договора обычно является неприятностью, но не более того, а вот банки, у которых «значительная часть кредитного портфеля по фиксированной ставке <...> действительно могут обанкротиться» из-за колебаний процентов.

В связи с этим Тулин призвал защитить от них наиболее уязвимые категории заемщиков и не навредить при этом экономике. Первый зампред ЦБ напомнил, что сейчас в Госдуме находится законопроект, который предусматривает ограничение колебаний плавающей ставки по кредитам для субъектов микробизнеса.

Плавающей называют процентную ставку по кредитам, размер которой не зафиксирован, а рассчитывается по формуле, определенной договором. Как правило, она привязывается к ставкам на межбанковском рынке. В зависимости от условий договора ставка может пересматриваться как ежедневно, так и в другие согласованные сроки, например ежемесячно. В основном банки выдают кредиты с такой ставкой юридическим лицам.