Отравившийся галлюциногенными грибами россиянин стал фигурантом уголовного дела

На Алтае едва не погибшему от галлюциногенных грибов наркофермеру грозит статья

Прокуратура Алтайского края передала в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который отравился незаконно выращенными грибами с галлюциногенным эффектом. Об этом «Ленте.ру» сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным ведомства, о незаконных действиях подозреваемого стало известно в сентябре, когда мужчину в состоянии комы доставили в больницу со следами отравления неизвестным ядом. Врачи смогли помочь пострадавшему и выяснили, что он отравился наркосодержащими грибами собственного производства, которые периодически употреблял в пищу.

При обыске в доме фигуранта сотрудники правоохранительных органов обнаружили мини-ферму со специальным оборудованием и 81 плодовое тело гриба. Во время допроса пострадавший признался, что знал о наркотических свойствах выращиваемых грибов, и раскаялся в содеянном.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что во время последнего визита в Китай съела грибы с галлюциногенными свойствами.