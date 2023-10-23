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09:42, 23 октября 2023Экономика

Инвестиции в российские стартапы обрушились

«Ъ»: объем инвестиций в российские стартапы снизился более чем в 10 раз

Фото: Scott Graham / Unsplash

В первой половине 2023 года инвестиции в российские стартапы обрушились. В годовом выражении венчурный рынок снизился более чем в 10 раз, со ссылкой на данные платформы Dsight сообщает «Коммерсантъ».

Падение наблюдается с 2022 года, и к началу второго полугодия 2023-го рынок сократился с 287 до рекордных 27 миллионов долларов. Количество сделок снизилось на 21 процент, с 84 до 66. Большая часть инвестиций (11 миллионов долларов) пришлась на частные фонды, что почти в девять раз меньше, чем показатели 2022 года. Инвестиции «бизнес-ангелов» снизились до 6,6 миллиона долларов, а корпораций и корпоративных фондов — до 6 миллионов долларов. Объем государственных инвестиций сократился до 2,5 миллиона долларов, а иностранных — до 0,6 миллиона долларов.

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Венчурные инвесторы стали крайне осторожны и отдают предпочтение зрелым стартапам, снижая поддержку проектов на ранних стадиях. «В сложившейся экономической ситуации венчурные инвестиции не являются приоритетом: некоторые фонды, инвестировавшие в проекты с фокусом на российский рынок, предпочли выкупать с большим дисконтом уходящие с рынка иностранные компании», — отметили эксперты Dsight.

На пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России» вице-премьер Андрей Белоусов усомнился, что для российских реалий применима классификация «единорогов» (стартапы рыночной стоимостью один миллиард долларов и более).

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      Вячеслав Агапов
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