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11:08, 23 октября 2023Силовые структуры

В России арестовали мужчину за серию нападений на девушек

В Перми суд арестовал мужчину за нападения на девушек с целью изнасилования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Индустриальный суд Перми арестовал на два месяца 45-летнего Евгения Андреева за серию нападений на девушек с целью изнасилования. Об этом сообщает 59.ru.

Мужчину взяли под стражу по подозрению в совершении преступления сексуального характера в отношении 18-летней девушки. По данным следствия, он напал на нее 15 октября и, угрожая, собирался надругаться. На крики девушки о помощи прибежал местный житель и освободил ее от нападавшего, который успел сбежать.

21 октября его задержали. Им оказался ранее судимый за особо тяжкое преступление житель Свердловской области 1978 года рождения, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Андреев отказался давать комментарии журналистам, заявив лишь, что не знает в чем его обвиняют. По его словам, он хотел принять постриг в Белогорском монастыре, поэтому приехал из Екатеринбурга в Пермский край. В суд его доставили со сломанной рукой в гипсе. Его адвокат объяснила прессе, что Андреев получил травму в результате падения.

С весны он находился под домашним арестом по уголовному делу об изнасиловании 22-летней девушки, но сбежал. С 7 по 15 октября он совершил серию нападению уже в Перми.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестовали подростка, изнасиловавшего младшую сестру.

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      Любовь Ширижик
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