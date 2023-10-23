Петербургский школьник около 20 дней проходил с металлической пулькой в виске

В Петербурге школьник около 20 дней проходил с металлической пулькой в виске

В Санкт-Петербурге мать нашла у сына-восьмиклассника в виске металлическую пульку, с которой он проходил около 20 дней. Об этом пишет «Фонтанка».

Россиянка с ребенком отправились в больницу, где его осмотрели и затем отпустили в удовлетворительном состоянии. Впоследствии правоохранители установили, что на школьника напали неизвестные — они выстрелили из пневматического пистолета в области головы и груди ребенка.

По предварительным данным, нападавшие были одеты в бренд Stone Island, который обычно носят футбольные фанаты, их возраст — около 15-16 лет. Других подробностей о них не приводится.

Ранее в Краснодарском крае 14-летняя школьница в течение полугода проходила с пулей, которая застряла в сонной артерии. Хирурги впоследствии извлекли пулю из артерии.