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10:28, 23 октября 2023Россия

Петербургский школьник около 20 дней проходил с металлической пулькой в виске

В Петербурге школьник около 20 дней проходил с металлической пулькой в виске

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мать нашла у сына-восьмиклассника в виске металлическую пульку, с которой он проходил около 20 дней. Об этом пишет «Фонтанка».

Россиянка с ребенком отправились в больницу, где его осмотрели и затем отпустили в удовлетворительном состоянии. Впоследствии правоохранители установили, что на школьника напали неизвестные — они выстрелили из пневматического пистолета в области головы и груди ребенка.

По предварительным данным, нападавшие были одеты в бренд Stone Island, который обычно носят футбольные фанаты, их возраст — около 15-16 лет. Других подробностей о них не приводится.

Ранее в Краснодарском крае 14-летняя школьница в течение полугода проходила с пулей, которая застряла в сонной артерии. Хирурги впоследствии извлекли пулю из артерии.

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      Анастасия Шейкина
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