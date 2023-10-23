Беспризорные грязные свиньи устроили террор в деревне Шатово

Под Серпуховом стадо беспризорных свиней стало совершать рейды на огороды

Стадо беспризорных грязных свиней устроило террор и начало захватывать участки людей в деревне Шатово под городом Серпухов в Московской области. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам местных жителей, свиньи с соседней фермы начали блуждать по окрестным лесам и полям еще с лета, но раньше не заходили на участки. С наступлением осени пищи в лесу стало, по всей видимости, меньше, и свиньи начали совершать рейды на огороды сельчан в поисках еды и тепла.

Одна из сельчанок рассказала, что выяснить, кому именно принадлежат животные, пока не удалось, но очевидно, что владельцы не справляются с уходом за ними. «Я вчера в деревенском чате предложила, что надо выяснить, что с хозяевами. Ну, если умер хозяин, там же еще кто-то есть, может быть, с их согласия этих хрюшек пустить на тушенку», — сообщила она в разговоре с журналистами.

Женщина также добавила, что рядом с фермой, где, по всей видимости, раньше жили свиньи, «ужасная вонища». Она предположила, что хозяева не справляются с уходом за животными. «Я с ужасом думаю: если они придут ко мне, то тут все измордуют, не очень приятно», — пожаловалась жительница Шатово.

Жители Шатово обеспокоены нашествием свиней не только потому, что они перерывают огороды и едят урожай, но и потому, что голодные свиньи могут вести себя агрессивно и представлять опасность для людей. При этом забрать животных или забить их на мясо нельзя без разрешения владельца, в ином случае человеку могут предъявить обвинения в краже.

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