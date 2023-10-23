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16:32, 23 октября 2023Россия

Под Петербургом ассенизатор устроил ДТП, залил дорогу фекалиями и попал на видео

В Ленобласти ассенизатор устроил ДТП, залил дорогу фекалиями и попал на видео

По Петербургом ассенизатор с фекалиями устроил ДТП и попал на видео. Кадры с места публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

Авария произошла в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленинградской области.

На записи видно, как трактор с ассенизаторским прицепом влетает в легковой автомобиль KIA. По данным канала, после столкновения вся дорога оказалась покрыта содержимым цистерны.

В результате случившегося никто не пострадал.

В сентябре 2022 года в поселке Шмидта Самарской области ассенизатор принял участие в тушении пожара. Водитель заметил возгорание, когда проезжал мимо с полной отходов цистерной. Россиянин остановил служебный автомобиль и принялся поливать возгорание из шланга находившимися в цистерне фекалиями.

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      Евгения Куликова
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