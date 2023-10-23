Подросток получил ожоги второй степени на рейсе европейской авиакомпании

Simple Flying: подросток получил ожоги второй степени на рейсе Lufthansa

Европейская авиакомпания Lufthansa предложила пассажиру-подростку 500 долларов в качестве компенсации за то, что он получил ожоги второй степени на ее рейсе. Подробностями истории поделилось издание Simple Flying.

Уточняется, что инцидент на борту летевшего из Торонто в Будапешт самолета произошел еще в июле. По данным источника, 19-летий Джейк Хейден тогда впервые отправился за границу.

Пассажир рассказал, что перед приземлением стюардессы разносили горячие напитки. Одна из бортпроводниц, по его словам, поставила на поднос чашку с кофе под таким углом, что он пролился ему на ноги. Хейден добавил, что после этого сотрудница авиакомпании лишь сказала: «О нет», — и продолжила обслуживание. Когда раздача напитков закончилась, у подростка появилась возможность дойти до туалета и промыть ожоги.

Хейден признался, что оставшуюся часть пути он чувствовал дискомфорт и не мог пристегнуть ремень безопасности из-за боли. По прибытии в Будапешт пассажир проконсультировался с фармацевтом, который подтвердил, что он получил ожоги второй степени, и выписал ему лекарства.

Представители авиакомпании в ответ на жалобу родителей подростка отметили, что их сын не сообщал о травмах на борту самолета, а также предложили сумму в 500 долларов в качестве компенсации за страдания.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний пассажир получил ожог ноги в самолете на рейсе Екатеринбург — Сочи «Уральских авиалиний». Во время полета горячий чай попал на обувь подростка, однако он рассказал о случившемся, только когда боль усилилась.