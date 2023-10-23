Представитель Лепса назвал Spotify вражеской платформой

Директор Лепса назвал Spotify вражеской платформой после взлома аккаунта артиста

Директор российского исполнителя Григория Лепса отреагировал на взлом аккаунта певца на музыкальном сервисе Spotify. Его слова приводит «Подъем».

Медиаменеджер признался, что ни ему, ни его артисту совсем не интересно узнавать, что происходит с музыкальной площадкой. «Понятия не имею, о чем вы говорите. И Spotify нам совершенно не интересен, это вражеская платформа, мы на своих», — подчеркнул директор Лепса.

Пресс-секретарь исполнителя Олега Газманова, чей аккаунт на сервисе также был взломан, заявил, что представители артиста сейчас разбираются с ситуацией.

Ранее стало известно, что аккаунты Газманова и Лепса на сервисе Spotify взломали. Вместо фотографий певцов на их страницах появились фото украинского рэпера Clonnex (настоящее имя — Северин Наконечный) из Львова, а также проукраинские лозунги и скриншоты из компьютерной игры. Примечательно, что композиции российских артистов остались доступны.