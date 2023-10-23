Режиссер клипов Славы Марлоу потребовал у музыканта миллион рублей

Постановщик первых клипов Славы Марлоу потребовал у музыканта миллион рублей

Режиссер первых клипов продюсера и исполнителя Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) Андрей Либо потребовал у музыканта миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Постановщик заявил, что познакомился с Готлибом во время учебы в институте. По просьбе артиста он бесплатно снял в пригороде Санкт-Петербурга Мурино несколько роликов, чтобы на них обратил внимание известный рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Либо утверждает, что Готлиб пообещал ему поделиться прибылью, однако позже забыл о договоренностях. Клипмейкер добавил, что намерен прибавлять к долгу по 100 тысяч рублей за каждый месяц просрочки. Концертный директор Славы Марлоу в беседе с «Mash на Мойке» сказал, что исполнитель осведомлен о ситуации, но комментировать ее отказывается.

Ранее стало известно, что в отношении Моргенштерна возбудили новое дело. В отношении артиста поступил административный протокол о непредставлении сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах.