Россиянам назвали последствия ответного звонка на незнакомый номер

Бийчук: попытка перезвонить на незнакомые номера стимулирует мошенников

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук предупредил, что перезванивать на незнакомые номера не стоит, так как это привлечет дополнительное внимание мошенников, дав им понять, что абонент активен. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По данным компании, количество спам-звонков за девять месяцев текущего года увеличилось на 30 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также эксперты прогнозируют, что накануне «Черной пятницы» 11 ноября ожидается значительное увеличение их количества.

Чтобы защитить себя от ненужной рекламы и при этом не пропускать нужные звонки с неизвестных номеров, Бийчук рекомендует пользоваться умными определителями номера. «Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне», — отметил он.

Если пользователь боится пропустить что-то важное, то в настройках приложения мобильного оператора он может выбрать категории, звонки в которых не будут блокироваться. Нежелательные звонки будут автоматически перенаправлены на голосовой бот, после чего сервис присылает полную его расшифровку. Изучив ее, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники украли у российской чемпионки мира по синхронному катанию на коньках Анны Шкурдай почти миллион рублей. По информации знакомого с ситуацией источника, 25-летняя спортсменка начала выполнять задания в интернете, за выполнение которых ей обещали перечислять суммы денег.