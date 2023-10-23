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05:44, 23 октября 2023Россия

Россияне стали чаще покупать автозапчасти

РИА: за год в России почти втрое выросли продажи автозапчастей

Фото: Reuters

В октябре продажи запчастей для автомобилей в России выросли в 2,6 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру», передает РИА Новости.

В октябре 2023 года продажи автозапчастей по РФ увеличились на 159 процентов. Наиболее повышенный спрос наблюдается в Самаре (плюс 283 процента), Челябинске (плюс 237 процента), Воронеже (плюс 235 процента), Ростове-на-Дону (плюс 138 процентов) и Москве (+125 процента). Самыми популярными товарами оказались свечи зажигания, резинки для щеток, масляные и топливные фильтры.

Отмечается, что средний чек на покупку автосервисного оборудования по России составил 1 950 рублей, что на 7 процентов больше, чем в 2022 году.

Также в 2,5 раза выросли продажи аксессуаров для салона автомобиля. В топе товаров в данной категории — наборы защиты салона автомобиля, вакуумные присоски, уплотнительные материалы, стеклодомкраты и ароматизаторы. А в разрезе регионов наибольший интерес был зафиксирован в Перми (рост в 3,9 раза), Воронеже (в 3,8 раза), Волгограде (в 3,3 раза), Новосибирске (в 3,2 раза) и Ростове-на-Дону (в 2,9 раза).

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      Екатерина Подвигина
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