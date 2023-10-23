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14:45, 23 октября 2023Силовые структуры

Россиянин похитил бывшего мужа сожительницы и увез в лес

В Петергофе сожитель женщины похитил ее бывшего мужа и увез в лес

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Петергофе 46-летний слесарь приехал навестить сына, который живет с матерью и ее 60-летним сожителем, и был похищен. Об этом сообщает «Фонтанка».

21 октября кавалер женщины встретил желающего пообщаться с ребенком мужчину вместе с двумя друзьями на улице, избил его, а потом они запихнули пострадавшего в багажник машины. После этого слесаря вывезли в лес, где ему дали лопату и сказали копать себе яму.

Мужчине удалось сбежать. Он сразу же обратился в полицию. Теперь в деле разбирается следственное управление Следственного комитета Петродворцового района.

Ранее в Санкт-Петербурге банда из семерых молодых людей напала на местного жителя и требовала от него 700 тысяч рублей за освобождение.

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      Варвара Митина
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