Российские автомобилисты призвали ограничить кредитные комиссии дилеров

В Национальном автомобильном союзе призвали власти ограничить комиссии дилеров

В Национальном автомобильном союзе (НАС) обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу и Центробанка с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров за оформление кредитов с девяти до четырех процентов. Об этом заявил вице-президент организации Антон Шапарин. Его слова приводит 74.ru.

Обращения НАС были обусловлены удорожанием как новых, так и подержанных автомобилей в России. На этом фоне гражданам становится сложнее приобретать машины, в то время как доходы автодилеров продолжают расти. В конечном счете, высокие комиссии за оформление кредитов сейчас «перекладываются на покупателя».

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены, так как касаются не только коммерческих отношений автодилера и кредитной организации, но и покупателей автомобиля, которые в конечном итоге и оплачивают эти поборы», — заключили в НАС.

В организации добавили, что направили письма с призывом исправить ситуацию главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. НАС попросил внести необходимые поправки в закон о продаже транспортных средств юридическими лицами.

Во второй половине сентября представитель дилерского холдинга «Автодом» призвал россиян не ждать «в текущей экономической ситуации» появления новых иномарок по цене менее миллиона рублей. По его словам, стоимость машин в стране растет из-за ряда факторов, включая удорожание производства, увеличение расходов на комплектующие, нехватку электронной компонентной базы и падение курса рубля. В этих условиях ожидать появления на рынке бюджетных авто не приходится.