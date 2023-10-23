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02:10, 23 октября 2023Бывший СССР

Российские десантники уничтожили танк ВСУ в зоне СВО

Российские десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении

Фото: Министерство обороны / РИА Новости

Российские десантники уничтожили танк украинских войск на запорожском направлении. Танк был обнаружен бойцами армейского спецназа «Осман». Об этом сообщает РИА Новости.

На видеокадрах, опубликованных агентством, видно, как танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) был обнаружен и сопровождался беспилотником «Османа». Координаты бронемашины были переданы соседнему подразделению. Российские десантники поразили ее при помощи управляемой противотанковой ракеты. После прямого попадания в танке сдетонировал боекомплект, техника была уничтожена.

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      Екатерина Подвигина
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