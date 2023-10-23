Российский уголовник лишил жизни беременную девушку из-за сломанной колонки

В Омске задержали уголовника, избившего беременную девушку

В Омске задержали 35-летнего неоднократно судимого российского уголовника, заподозренного в лишении жизни своей 18-летней девушки. Об этом в понедельник, 23 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 21 октября в ходе застолья, изрядно употребивший алкоголь подозреваемый разозлился на возлюбленную, когда та пожаловалась на сломавшуюся музыкальную колонку. Злоумышленник сильно избил свою подругу, после чего понял, что она не подает признаков жизни. Уголовник принял решение скрыть следы преступления и неудачно пытался спрятать тело в надворной постройке.

27 сентября сообщалось, что в Новосибирске пьяный мужчина избивал беременную женщину в доме, а затем в гараже — там он надел на ее шею ошейник собаки и продолжил бить.