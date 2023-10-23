ВОЗ доставила в Египет медикаменты для сектора Газа

Глава ВОЗ Гебрейесус: в Египет прибыли дополнительные медикаменты для Газы

В Египет доставлены дополнительные медикаменты для нуждающихся в секторе Газа. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Он также отметил, что для продолжения поставок лекарств необходимо обеспечить постоянный безопасный проход для гуманитарного конвоя. Кроме того, добавил Гебрейесус, также требуется разрешение на ввоз топлива для грузовиков, которые доставляют препараты.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви потребовал от ООН проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. Он подчеркнул, что Тель-Авив не хочет, чтобы поставки предназначались боевикам.