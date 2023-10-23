Стало известно о непринятии ЦРУ некоторых методов СБУ

WP: ЦРУ выступало против террора СБУ, но не прекратило ее поддерживать

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выступало против террора, проводимого Службой безопасности Украины (СБУ), но не прекратило ее поддерживать. Об этом передает газета The Washington Post (WP).

«По словам официальных лиц, сотрудники ЦРУ высказывали возражения после некоторых операций, но не отказались от поддержки», — отметили авторы материала.

Ранее в The Washington Post сообщалось, что гибель журналистки, дочери российского философа Александра Дугина Дарьи была организована СБУ. По словам источников, «запланированной целью» операции СБУ, в результате которой лишилась жизни Дарья Дугина, был ее отец, которого изначально пытались ликвидировать украинские силовики.