Стилист назвал причину плохого внешнего вида российских звезд

Стилист и телеведущий Алексей Сухарев назвал причину плохого внешнего вида российских звезд. На данную тему он высказался на YouTube-канале «Есть нюансы».

Эксперт заявил, что отечественные знаменитости не демонстрируют удачные наряды, поскольку не опираются на индивидуальный стиль. По его словам, они пытаются воспроизвести образы иностранных артистов, и поэтому выглядят одинаково.

«Мне часто задают вопрос, почему в нашей стране эстрадные звезды так плохо выглядят. Потому что практически все, чем занимаются артисты нашей поп-сцены, — это копирование западных звезд. Давайте будем честны», — отметил специалист. При этом в качестве примера он привел исполнительниц Карди Би и Инстасамку.

В июле стилист Александр Рогов объяснил желание российских звезд одеваться безвкусно. По его словам, многие знаменитости специально выходят на красные дорожки в нелепых нарядах. Эксперт заявил, что им это нужно для того, чтобы в прессе о них постоянно говорили.