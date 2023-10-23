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15:53, 23 октября 2023Ценности

Стилистка посоветовала избавиться от пяти визуально старящих вещей

Фото: Kichigin / Shutterstock / Fotodom

Украинская стилистка Юлиана Степанюк посоветовала избавиться от пяти визуально старящих вещей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь эксперт призвала не носить юбки длины мини, оформленные спереди пуговицами, и спортивные сандалии. Также специалистка рекомендовала избегать джинсов-скинни. В данном случае лучше их заменить моделями с широкими или прямыми штанинами.

Кроме того, Степанюк включила в свой список потертые зимние ботинки и шарфы-капюшоны. «Есть много других, более современных моделей шарфов. Как, например, кашемировый или шерстяной», — пояснила она.

Ранее стилистка Евгения Постникова назвала россиянкам портящую внешний вид зимнюю обувь. В первую очередь специалистка отметила ботфорты-чулки из замши. По ее мнению, данная модель является непрактичной, поскольку ее можно сочетать только с узкими юбками или платьями.

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      Карина Черных
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