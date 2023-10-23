Сообщение о нехватке вооружения в России не подтвердилось

Сообщение о том, что в России заканчивается вооружение, не подтвердилось

19 октября в украинских Telegram-каналах появилось сообщение, что в России скоро закончится вооружение. Утверждается, что об этом свидетельствуют эшелоны с якобы старой техникой, замеченные в Крыму. Но информация о нехватке вооружения в стране не подтвердилась.

К публикации прикреплено видео, на котором запечатлена транспортировка военной техники по железной дороге, но ролик довольно плохого качества, поэтому разглядеть можно только несколько видов военной техники.

Похожие на «УАЗы» и «Уралы» автомобили, замеченные на видео, до сих пор состоят на вооружении ВС России (1,2).

Кроме того, в ролике можно увидеть боевую машину, похожую на МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный). Получившая название «мотолыга» машина с 1960-х годов служит в армии более двадцати государств.

«По интегральному показателю "эффективность-стоимость" транспортеров, равных МТ-ЛБ, в мире не существует», — рассказывал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Там, где заканчиваются дороги, но увеличивается опасность артиллерийских обстрелов, эти транспортеры буксируют артиллерию, вытаскивают из грязи грузовики и перевозят по бездорожью личный состав и боеприпасы.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 26 сентября 2023 года заявил о наращивании поставок современного оружия в Российскую армию, намеченные цели будут достигнуты до 2025 года.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»