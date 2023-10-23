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10:06, 23 октября 2023Среда обитания

Трамп назвал самую небезопасную столицу в мире

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон — самая небезопасная столица в мире. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает ТАСС.

По мнению бывшего американского лидера, столица США стала похожа на «грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку». «Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — отметил он. Трамп добавил, что займется очисткой, ремонтом и восстановлением Вашингтона в случае, если его изберут президентом по итогам выборов в США, которые пройдут в следующем году.

В апреле Дональд Трамп назвал США свалкой. Бывший президент государства рассказал, что многие из городов стали наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками, причем многие из этих людей очень опасны. Он заключил, что причиной неудовлетворительного состояния страны стал наплыв миллионов мигрантов, который допустил нынешний президент США Джо Байден.

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      Полина Кислицына
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