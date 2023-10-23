ЦАХАЛ ударил по мечети и жилым домам в Газе

WAFA: из-за удара Армии обороны Израиля по сектору Газа погибли 13 человек

В результате обстрела Военно-воздушными силами Израиля (ВВС) двух жилых домов и мечети на севере сектора Газа погибли 13 человек. Об этом сообщает палестинское информагентство WAFA.

«Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне рассказали о трудностях для ЦАХАЛ в секторе Газа. По словам министра обороны США Ллойда Остина, проведение наземной операции израильской армии в секторе Газа затрудняет использование палестинской группировкой ХАМАС подземных туннелей.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа может занять до трех месяцев. Он указал, что «это должен быть последний маневр», который приведет к уничтожению ХАМАС.