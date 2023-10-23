Украина эвакуирует сотни детей из подконтрольных ВСУ районов ДНР

Минреинтеграции: Украина эвакуирует 250 детей из подконтрольных ВСУ районов ДНР

Киевские власти намерены принудительно эвакуировать около 250 детей из подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявило Минреинтеграции страны в Telegram-канале.

Сообщается, что из восьми населенных пунктов ДНР несовершеннолетних вывезут в сопровождении одного из родителей или законного представителя до начала холодов. Как уточняется, эвакуированных направят в гуманитарный хаб, а затем в Житомирскую область. В ведомстве добавили, что власти уже вывезли 41 ребенка.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на подконтрольную Киеву администрацию Херсонской области сообщило, что в регионе также пройдет принудительная эвакуация детей — она затронет жителей более чем 20 населенных пунктов на правобережье Днепра.

26 сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев начал насильственную эвакуацию жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части региона. По его информации, население эвакуируют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).