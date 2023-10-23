Украинский генерал назвал слабое место ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: нехватка ресурсов является слабым местом украинской армии

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос назвал слабое место украинской армии. Об этом он высказался в интервью телеканалу «Прямой».

По его мнению, слабым местом ВСУ является «отсутствие таких ресурсов, как у Москвы». При этом он отметил, что российские военные успешно выявляют уязвимые места украинских войск, не позволяя им достигать поставленных целей на передовой. «Противник достаточно быстро учится. <…> Они делают выводы на основе наших действий, прорабатывают контрмеры», — пояснил Кривонос.

Генерал также обратил внимание, что тактика Российской армии заключается в том, что она препятствует концентрации ресурсов ВСУ на одном участке. «Это не дает нам сосредоточиться на попытке прорвать оборону противника», — подчеркнул он.

Ранее командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявлял, что в украинских войсках ежедневно заканчиваются солдаты. При этом он призвал министра обороны Украины Рустема Умерова и руководство республики перейти к массовой мобилизации населения.