Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 23 октября 2023Бывший СССР

Украинский генерал назвал слабое место ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: нехватка ресурсов является слабым местом украинской армии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос назвал слабое место украинской армии. Об этом он высказался в интервью телеканалу «Прямой».

По его мнению, слабым местом ВСУ является «отсутствие таких ресурсов, как у Москвы». При этом он отметил, что российские военные успешно выявляют уязвимые места украинских войск, не позволяя им достигать поставленных целей на передовой. «Противник достаточно быстро учится. <…> Они делают выводы на основе наших действий, прорабатывают контрмеры», — пояснил Кривонос.

Генерал также обратил внимание, что тактика Российской армии заключается в том, что она препятствует концентрации ресурсов ВСУ на одном участке. «Это не дает нам сосредоточиться на попытке прорвать оборону противника», — подчеркнул он.

Ранее командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявлял, что в украинских войсках ежедневно заканчиваются солдаты. При этом он призвал министра обороны Украины Рустема Умерова и руководство республики перейти к массовой мобилизации населения.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

      Назван способ понравиться арендодателю

      Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

      В России собрались запретить поставки рыбы с Фарер

      Россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов

      Депутата Госдумы призвали проверить за слова об уничтожении 20 процентов россиян

      Генпрокуратура проверит слова уволенного из шоу Соловьева политолога о Захаровой

      В России назвали ошибкой одобрение Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

      Одна деталь на новом видео Виктории Бони в купальнике возмутила фанатов

      Администрация Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости