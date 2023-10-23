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10:55, 23 октября 2023Бывший СССР

Украинский военный призвал руководство страны к массовой мобилизации населения

Комроты ВСУ Шевчук призвал к массовой мобилизации населения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно заканчиваются солдаты, поэтому отсидеться в тылу ни у кого не получится. Об этом заявил командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук, передает издание Страна.ua в Telegram.

«Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная», — сказал комроты. Он призвал главу Министерства обороны Рустема Умерова и руководство страны перейти к массовой мобилизации населения.

Военный заявил, что не видит ничего плохого, что украинские военкоматы ловят за руки тех, кто должен выполнять конституционную обязанность. «Мы не хотим защищать уклонистов», — подчеркнул он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены. По его словам, военкоматы активно привлекают к военной службе бывших заключенных.

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      Алевтина Запольская
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