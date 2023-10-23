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12:37, 23 октября 2023Силовые структуры

Украинский военный получил срок за обстрел дома пенсионерки из гранатомета

В ЛНР осудили военного ВСУ за обстрел дома 75-летней пенсионерки из гранатомета

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Шаповалова к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Установлено, что 10 июня 2022 года в Северодонецке на улице Гагарина военнослужащий выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома. Целью Шаповалова было уничтожение гражданской инфраструктуры и имущества мирных жителей для их устрашения.

В результате взрыва в квартире 75-летней пенсионерки на первом этаже выбило стекла.

Шаповалова признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), а также части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

Ранее в Донецкой народной республике вынесли приговор 37-летнему украинскому гранатометчику 56-й отдельной мотопехотной бригады батальона «Хортица».

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