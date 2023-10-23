В Армении высказались об отношении к российской переговорной площадке

Депутат Кочарян: Ереван пока не отвергает российскую переговорную площадку

Армения пока не отвергает российскую переговорную площадку. Об этом заявил глава комиссии армянского парламента по обороне и безопасности Андраник Кочарян, передает РИА Новости.

Он также напомнил, что недавно армянские депутаты участвовали в заседании в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы на этих площадках всегда присутствуем, так как на данный момент мы члены ОДКБ. И на этих площадках интересующие нас вопросы в случае необходимости получают разъяснения», — добавил парламентарий.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран готов предоставить Еревану и Баку площадку для проведения мирных переговоров. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.