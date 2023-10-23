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10:55, 23 октября 2023Мир

В ЕС оценили шансы на полную победу евроскептиков на выборах в Швейцарии

EA: партия евроскептиков имеет шанс победить во втором туре выборов в Швейцарии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Победу евроскептической партии «Демократический Союз Центра» (UDC) в первом туре парламентских выборов можно объяснить усталостью швейцарцев от миграционной политики Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Euractiv (ЕА).

Как сообщает издание, евроскептики укрепили свои позиции в качестве крупнейшей политической силы в нижней палате национального парламента Швейцарии, добились своей избирательной цели, набрав 29 процентов голосов в первом туре, и имеют все шансы на полную победу во втором.

Предвыборная кампания партии сосредоточена на теме борьбы с массовым притоком мигрантов и увеличением числа террористических атак в Европе. Федеральная комиссия по борьбе с расизмом даже обвинила UDC в проведении «ксенофобской» кампании в социальных сетях, которая освещала уголовные преступления, совершенные мигрантами.

Кроме того, партия объявила войну «пробужденному безумию». «Трэнсэг-квины, антифа и активисты по борьбе с изменением климата — все будут голосовать! На выборах они могут разрушить Швейцарию и наше общество. Мы им не позволим!» — с таким заявлением выступило молодежное крыло UDC.

Ранее стало известно, что евроскептическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов. Уточняется, что по окончательным результатам партия вышла на первое место в 15 кантонах.

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      Дарья Балацкая
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