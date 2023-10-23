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13:44, 23 октября 2023Экономика

В Госдуме предложили отменить один налог для многодетных семей

В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога для водителей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Льготу также предлагается распространить на родителей, в одиночку воспитывающих одного или нескольких детей. Нововведение должно коснуться только владельцев легковых автомобилей с малолитражными двигателями. «Чтобы транспорт — не космолет, до 150 лошадей под капотом», — отметил Нилов. Авторы законопроекта полагают, что он поможет улучшить благосостояние многодетных семей, а также семей с одним родителем.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести скидку в 50 процентов для оплаты транспортного налога для водителей, которые не привлекались к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в течение года.

Депутат от «Единой России» Евгений Федоров предлагал на год освобождать от транспортного налога россиян, которым автомобили достались по наследству.

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      Мария Черкасова
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