В Кремле согласились со словами Байдена о новом миропорядке

Песков: в Кремле согласны со словами Байдена о новом миропорядке

Слова президента США Джо Байдена о новом миропорядке — тот случай, когда в Кремле с ним абсолютно согласны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободном от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободном от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле не согласны, что США способны построить такой порядок, потому что США так или иначе имеют в виду американоцентричный миропорядок.

Ранее американский лидер заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок, который способны построить США. По словам Байдена, новый миропорядок «расширит перспективы мира, а не уменьшит их».