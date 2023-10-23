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13:36, 23 октября 2023Бывший СССР

В Литве призвали Европу привыкать к мультикризисному миру

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС привыкать к мультикризисному миру

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Европа может гордиться тем, что долго помогала Украине, но теперь стоит обратить внимание на Ближний Восток, считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Об этом он заявил перед началом совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости.

Министр призвал Евросоюз привыкать к мультикризисному миру. «На карте кризисов существует не одна Украина, но и Израиль и Палестина, на повестке также потенциальный конфликт между Арменией и Азербайджаном», — отметил он.

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      Алевтина Запольская
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