В Литве заявили о переключении внимания ЕС с Украины на конфликт Израиля и ХАМАС

Глава МИД Литвы Ландсбергис: внимание ЕС переключается с Украины на Израиль

Внимание Евросоюза (ЕС) переключается с Украины на палестино-израильский конфликт. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что Украина должна оставаться основным приоритетом для европейских стран. «Конфликт на Украине — мать всех конфликтов XXI века», — заявил политик.

Ландсбергис отметил, что ЕС сейчас приходится адаптироваться к существованию нескольких конфликтов в мире. «Мы должны оставаться бдительными, отстаивать важные для нас принципы и поддерживать людей, которым нужна наша помощь», — заключил он.

Ранее с призывом не забывать об Украине выступил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. «Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке», — сказал он перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.